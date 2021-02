Alle Gallerie d'Italia la 'città sospesa' di Carlo Mari

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo ospiteranno, nella sede di Piazza della Scala a Milano, dall' 11 febbraio fino all' 11 aprile 2021, la mostra "Carlo Mari. Io Milano. Aprile 2020. La città vista dai Carabinieri attraverso l'occhio di un fotografo".

L'esposizione, allestita nel Chiostro del museo, presenta 47 gigantografie degli scatti fotografici di Carlo Mari che compongono l'omonimo volume edito da Skira e 2 foto fine art. Le immagini, tutte in bianco e nero, sono una straordinaria testimonianza storica e un toccante racconto della Milano 'sospesa', quando ad aprile 2020, nel momento del lockdown dovuto alla pandemia, tutto si è fermato.

Carlo Mari ritrae una città immersa nel silenzio, come mai si era vista prima, attraverso gli occhi dei Carabinieri, presenza discreta e rassicurante, che hanno accompagnato Milano in questo momento di difficoltà e dolore e ne hanno colto la desolazione ma anche la sua surreale bellezza. (ANSA).