Milano, metropolitane chiuse fino 13.30

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - "Sciopero nazionale: dalle 9.30 chiudono le linee metropolitane. Riduzioni della circolazione di bus, tram e filobus. Dalle 13.30 tutte le linee della rete metropolitana e di superficie tornano in normale servizio, per tutto il resto della giornata". Lo ha reso noto Atm, l'azienda dei trasporti milanese, nel giorno dello sciopero proclamato da Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Ugl e Fast Consal, che richiedono "il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro". A Milano in occasione dello sciopero nazionale del trasporto pubblico non si sono verificate situazioni di criticità in metropolitana prima della chiusura delle linee.I tornelli per l’ingresso alle metropolitane sono stati bloccati in alcune occasioni per pochi minuti per permettere l’afflusso dei passeggeri sui treni, ma Atm precisa che questo accade ogni mattina nell’ora di punta dalle 7:30 alle 9:30 per garantire il contingentamento.

"Durante la pandemia i lavoratori del trasporto pubblico hanno continuato a fornire il loro indispensabile contributo. Hanno garantito il diritto costituzionale alla mobilità ventiquattro ore al giorno anche durante il periodo del lockdown arrivando, in alcuni casi, a pagare con il deterioramento della salute il proprio senso del dovere. Il silenzio completo da parte delle associazioni datoriali che rappresentano le aziende di trasporto pubblico locale e l'indifferenza di Regione Lombardia, che non ha risposto alle richieste di confronto, hanno condotto alla mobilitazione di oggi". Lo affermano Cgil, Cisl e Uil del settore trasporti in una nota diffusa stamani. "Necessario a questo punto lo sciopero per impedire che lavoratori, in attesa da più di tre anni del riconoscimento dei propri diritti, vengano nuovamente messi da parte".