Masso cade e colpisce auto, un morto

(ANSA) - SONDRIO, 08 FEB - Un grosso masso si è staccato dalla montagna e ha travolto un auto, uccidendo la persona che si trovava all'interno. È successo oggi, in tarda mattinata, in territorio comunale di Civo (Sondrio), sulle alpi Retiche.

Ancora non si conoscono le generalità della vittima, in attesa dell'autorizzazione alla rimozione del cadavere da parte della Procura.

Sul luogo della sciagura i carabinieri e i Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno (Sondrio). (ANSA).