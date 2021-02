Da turismo a fake news, 'Mediaset ha a cuore il futuro'

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Combattere le fake news, sostenere il turismo italiano in crisi, affrontare il fenomeno delle dipendenze da web, tagliare gli sprechi alimentari: partiranno in primavera e continueranno per tutto il 2021 gli spot sociali e i contenuti multimediali di "Mediaset ha a cuore il futuro".

L'iniziativa "Mediaset ha a cuore il futuro" è la nuova campagna istituzionale di informazione e solidarietà per sensibilizzare l'opinione pubblica sui grandi problemi della modernità: nel 2020 sono stati trasmessi spot, contributi web, approfondimenti giornalistici e dirette radiofoniche a favore della prevenzione del tumore al seno, contro l'abbandono scolastico, il cyberbullismo, la violenza sulle donne, oltre a quelli sull'importanza del gioco per i nostri bambini.

"Mediaset ha a cuore il futuro" è un modo concreto per mettere al servizio della comunità le competenze e la forza comunicativa della tv Mediaset. Tutte le campagne sono visibili qui https://www.mediasetplay.mediaset.it/haacuoreilfuturo.

(ANSA).