COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - In Lombardia, a fronte di 13.920 tamponi (di cui 11.836 molecolari e 2.084 antigenici) nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi al coronavirus sono stati 895 (di cui 43 'debolmente positivi') con una percentuale del 6,4%. Quattro i nuovi ricoverati in terapia intensiva (362) mentre quelli ricoverati non in terapia intensiva sono stati 24 (per un totale di 3.491). I morti sono stati 51 per un totale di 27.504.

Intanto si prepara il piano vaccinale e mentre l'assessore al Welfare Letizia Moratti ha chiesto al commissario Arcuri certezze sul personale medico che arriverà e sulle dosi di vaccini, il segretario della Lega Matteo Salvini ha detto che "c'è un modello lombardo che è il più avanzato dal punto di vista della messa in sicurezza della popolazione e delle vaccinazioni. Proporremo a Draghi il modello Bertolaso", ovvero quello ideato dall'ex capo della Protezione civile che ora è consulente della Lombardia per il piano vaccinale.

Per attenzione alle norme anticovid, lo sciopero del trasporto pubblico oggi si è svolto per 4 ore dalle 9,30 alle 13,30. In questo lasso di tempo si sono fermate le metropolitane che poi hanno ripreso la circolazione.

Riprenderanno l'attività anche alcune istituzioni simbolo di Milano. Ricominceranno, infatti, l'11 febbraio le visite turistiche nel complesso del Duomo, mentre da domani sarà possibile visitare il Cenacolo, il capolavoro di Leonardo da Vinci nel refettorio del convento adiacente al santuario di Santa Maria delle Grazie. Per il momento, e fino al 21 febbraio, le visite saranno dal martedì al venerdì, secondo il solito sistema dei turni (12 visitatori ogni 15 minuti fino al 12 febbraio, per diventare poi 18 dal 16). (ANSA).