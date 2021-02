Covid: fili rossi per unire tutto un paese a san Valentino

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Unire balconi e finestre con tanti fili rossi, per festeggiare San Valentino e per legare tra loro le case di Gaggiano, paese di 10mila abitanti alle porte di Milano: è l'iniziativa lanciata dalla Pro Loco e ispirata a un'opera realizzata nel 1981 da Maria Lai a Ulassai, in Sardegna. "Legarsi alla montagna" fu la prima azione di arte relazionale che, connettendo le abitazioni del paese con un nastro di stoffa celeste lungo 27 km, pose l'accento sull'importanza dei legami tra i cittadini "La proposta, oltre che evidenziare il tema dell'amore - raccontano i promotori - ci sembra possedere un carattere più forte e significativo considerato l'avvicinarsi dell'anniversario dell'emergenza sanitaria. Legare tra di loro le case vuol dire dimostrare che una comunità esiste, che un anno di "distanziamento forzato" non ha rotto i legami". A dare l'esempio via Curiel, da tempo ribattezzata Via degli Artisti, già ricoperta da fili e cuori e che sarà presto arricchita dalle opere di diversi artisti e fotografi. (ANSA).