Covid: da McDonald's 1155 pasti a settimana a bisognosi

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - McDonald's e Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald doneranno 1.155 pasti caldi ogni settimana, fino a marzo, a strutture caritative e associazioni del Milanese che offrono accoglienza a persone e famiglie in difficoltà, grazie alla collaborazione con Caritas Ambrosiana e Banco Alimentare Lombardia.

I team di lavoro dei ristoranti si occuperanno della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti insieme a Banco Alimentare Lombardia da diverse strutture e associazioni del territorio. Le donazioni nella città e provincia di Milano fanno parte del progetto Sempre aperti a donare, lanciato da McDonald's e Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald, che in tutto prevede la donazione di 100.000 pasti caldi entro la fine di marzo alle strutture di accoglienza che ospitano famiglie e persone fragili in diverse città italiane. (ANSA).