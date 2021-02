Covid: al via raccolta fondi per incubatrici al Buzzi

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Per ridurre al minimo il rischio di contagio in ambito neonatale, l'Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano ha dovuto riorganizzare e potenziare i suoi reparti, soprattutto la Patologia Neonatale. Fin dalle prime fasi dell'emergenza sanitaria, sono state infatti create due aree protette per ospitare i neonati a rischio, ovvero nati da donne con sospetto COVID. Uno sdoppiamento che ha moltiplicato il bisogno di attrezzature, in particolare per la Patologia Neonatale. Per questo da oggi fino al 27 febbraio OBM Onlus lancia la campagna di raccolta fondi 'Nascere al tempo del COVID' con numero solidale 45586.

Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato a questo numero e di 5 o 10 euro per ciascuna chiamata da rete fissa. I fondi raccolti serviranno per acquistare incubatrici, culle speciali e saturimetri in grado di monitorare lo stato di salute dei piccoli prematuri, curarli e crescerli al meglio.

Le strumentazioni mediche, a fine emergenza, contribuiranno alla realizzazione della nuova area di Patologia Neonatale del Buzzi. Al Buzzi ogni anno vengono ricoverati quasi 500 neonati prematuri nel reparto di Terapia Intensiva e Patologia Neonatale. (ANSA).