Accoltellata in strada: preso convivente

(ANSA) - LODI, 08 FEB - E' stato fermato il presunto responsabile dell'omicidio di Luljeta Heshta, la donna di 47 anni accoltellata a morte ieri a Pedriano di San Giuliano Milanese. "Devo purtroppo dare notizia dell'ennesimo femminicidio - ha spiegato il procuratore di Lodi Domenico Chiaro -. Le indagini che sono state svolte dalla tenenza di San Giuliano e della sezione operativa della stessa tenenza, coordinate dalla procura della Repubblica che dirigo hanno consentito nel giro di 12 ore di sottoporre a fermo il convivente della donna, soggetto di nazionalità albanese come la donna, di 43 anni".

E' stato anche grazie al "contributo fattivo" dei testimoni che è stato possibile arrivare al fermo del convivente di Luljeta Heshta, accoltellata a morte ieri in pieno giorno a Pedriano di San Giuliano Milanese.

Il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro, lo ha spiegato durante una videoconferenza stampa. "Questa è la settima vittima di femminicidio dell'anno - ha osservato -. L'unica nota di parziale conforto è data dal fatto che, in questo caso, i passanti, la gente comunque ha dato un contributo fattivo . C'è chi ha filmato addirittura il soggetto che si allontanava. Chi si è reso disponibile a venirlo a riconoscere in caserma".

(ANSA).