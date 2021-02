A Milano le temperature crescono sempre più velocemente

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Le temperature aumentano e lo fanno sempre più velocemente, come emerge dal confronto tra successivi CLINO - CLimatological NOrmals, i periodi trentennali usati come parametri di riferimento per descrivere le condizioni climatiche di un determinato luogo. Nel 2021 il nuovo CLINO di riferimento è diventato il 1991-2020 che, confrontato al 1961-1990, dà la misura dell'entità e della velocità del surriscaldamento in corso, fotografato in particolare dai dati della Fondazione OMD - Osservatorio Meteorologico Milano Duomo relativi ai due diversi trentenni.

Secondo le rilevazioni, la temperatura media annuale del capoluogo lombardo è passata dai 13.7 °C del CLINO 1961-1990 ai 14.9 °C del CLINO 1991-2020. Lo stesso parametro è inoltre aumentato sia a livello di singoli mesi (si va dal +0.7 °C di settembre fino all'incremento di ben 2 °C di agosto, da 23.3 a 25.3 °C di media) che di stagioni: +1 °C in autunno (da 13.9 a 14.9 °C), +1.2 °C in inverno (da 4 a 5.2 °C), +1.3 °C in primavera (da 13.5 a 14.8 °C) e soprattutto +1.5 °C nel trimestre estivo, la cui temperatura media è passata da 23.2 a 24.7 °C. Il progressivo riscaldamento di Milano è stato ancora più evidente nel decennio appena concluso: la temperatura media del periodo compreso tra il 2011 e il 2020 ha raggiunto infatti i 15.8 °C. (ANSA).