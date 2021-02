20 anziani morti in due case di riposo

(ANSA) - PAVIA, 08 FEB - Venti anziani ospiti delle due case di riposo di Sartirana (Pavia), comune della Lomellina, sono morti nell'ultimo mese dopo che era stato loro diagnosticato il Covid-19. A darne notizia è oggi il quotidiano "La Provincia pavese".

Le due strutture, il "Pio Istituto Buzzoni Nigra" (gestito dalla parrocchia) e l' "Adelina Nigra" (guidato dal Comune), si trovano in un unico complesso. I primi casi di positività si sono registrati a fine dicembre. All' "Adelina Nigra" gli anziani positivi al Coronavirus sono stati 40 su 75 e gli operatori 25 su 50; al "Pio Istituto Buzzoni Nigra" sono risultati positivi una 20ina di dipendenti e tutti e 48 gli ospiti.

Per venti anziani, che già soffrivano per altre patologie, il contagio del virus è risultato fatale. (ANSA).