Ecuador: 'assalto' ai seggi a Milano

E' un pacifico e (previsto) assalto ai seggi quello per le elezioni politiche in Ecuador che a Milano, dove vivono circa 28 mila ecuadoriani, sono stati allestiti al centro congressi Mi.Co per garantire il distanziamento e il rispetto delle norme anticovid.

Nonostante la pioggia, da questa mattina al centro congressi della Fiera si è formata una lunga coda di persone, tutte preregistrate, che sotto gli ombrelli aspetta ordinatamente di andare a votare. Una coda che dal gate di ingresso in viale Eginardo gira intorno ai padiglioni fino a via Colleoni.

La giornata si è aperta alle 9 con le note dell'inno nazionale e le operazioni di voto andranno avanti fino alle 19.

