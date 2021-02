Accoltellata in strada nel Milanese, muore in ospedale

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Una donna di 47 anni è morta oggi in ospedale dopo essere stata accoltellata in strada a Pedriano di San Giuliano Milanese in strada, intorno alle 13. La donna è stata raggiunta da tre coltellate alle gambe e due alla schiena, colpita da un uomo vestito di scuro che l'ha rincorsa in quella zona frequentata abitualmente da prostitute. Sul delitto indagano i carabinieri, che stanno ora cercando anche l'arma del delitto. (ANSA).