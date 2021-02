Figlio ladro con stessa tecnica del padre,arrestato a Milano

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Un ventenne originario del Cile, sorpreso a rubare a bordo di alcune auto appena parcheggiate, è stato arrestato dalla polizia a Milano. Il giovane ha diversi precedenti per furti e nel 2018 anche il padre era stato arrestato sempre per lo stesso reato, commesso nella stessa zona, con la stessa tecnica.

I due utilizzavano un modus operandi consolidato: con un 'jammer', un piccolo strumento di libera vendita, in grado di interferire nelle frequenze, attendevano che qualcuno parcheggiasse per inibire il telecomando del proprietario al momento della chiusura dell'auto. Il mezzo così rimaneva aperto e loro potevano razziare eventuali oggetti e borse lasciati all'interno.

Giovedì scorso il ragazzo ha rubato una borsa da una macchina parcheggiata in via Buonarroti ma è stato boccato da agent in borghese e trovato in possesso di un disturbatore di frequenze. A casa sua i poliziotti hanno trovato, nascosti sotto il letto, borse, zaini, dieci paia di occhiali di varie marche, quattro smartphone, due orologi di valore ed un set di frese odontoiatriche. Nel 2018 la Squadra Mobile aveva arrestato anche il padre per lo stesso reato, commesso nella stessa zona. L'uomo aveva rubato una borsa da una macchina parcheggiata in Corso Vercelli ed anche in quella circostanza era stato trovato in possesso di un disturbatore di frequenze. (ANSA).