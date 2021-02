Covid: zona gialla, folla nel centro di Pavia

(ANSA) - PAVIA, 06 FEB - Nel primo sabato di zona gialla si sono viste subito tante persone nel centro storico di Pavia, in particolare in Piazza Vittoria dove si è registrata una vera e propria folla. Buone presenze nei bar e nei ristoranti e anche nei negozi.

Le forze dell'ordine effettueranno controlli per tutto il fine settimana, nel capoluogo e nel resto della provincia, per verificare il rispetto delle norme anti-Covid. (ANSA).