Covid: tanta gente ma niente ressa in centro a Milano

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Centinaia di persone che passeggiano lungo corso Vittorio Emanuele: si presenta così il centro di Milano durante il primo sabato in zona gialla, in cui si può uscire dal proprio Comune e sono aperti tutti i negozi, inclusi quelli di abbigliamento.

Nonostante il tempo non sia stato complice favorevole, sono molti coloro quelli che approfittato delle minori restrizioni di questo primo weekend di febbraio per uscire e riversarsi tra le vie del centro e cercare qualche occasione fra i saldi. Motivo per cui in diversi negozi si è creata una fila di clienti in attesa all'esterno.

Molti i giovani e i giovanissimi che si sono ritrovati in piazza Duomo per passare qualche ora con gli amici. I bar, aperti fino alle 18, hanno riempito tutti i posti disponibili, tentando di rispettare le regole di distanziamento sociale.

