COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - A fronte di 36.092 tamponi effettuati, sono 1.923 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Lombardia (5,3%). Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-9) mentre i morti sono stati 50.

Non si sono registrate resse nel primo sabato in zona gialla, che comunque ha visto centinaia di persone a passeggio in centro a Milano e qualche fila davanti ai negozi, tutti aperti. A proposito di negozi, chiude causa Covid una bottega storica: Mejana lascia Galleria Vittorio Emanuele, il salotto buono di Milano. La bottega che ci 'abitava' dal 1917, cioè da 104 anni, ha deciso di abbassare per sempre la saracinesca e per il momento di vendere online i suoi prodotti. "La nostra decisione - ha spiegato il proprietario del marchio, Roberto Scapecchi - ormai è irrevocabile. E' da un anno che in Galleria passa pochissima gente. Nonostante il covid e la crisi il Comune non ci è venuto incontro con sconti" rispetto agli 80 mila euro di affitto annui.

Intanto sono partite oggi le prove generali per la fase 2 del piano di vaccinazione in Lombardia. Dalle 9 alle 18, all'ospedale in Fiera, le vaccinazioni sono state cronometrate per capire quali sono i tempi tecnici delle somministrazioni.

L'esperimento sarà ripetuto domani.

Continuano i controlli per verificare il rispetto delle norme anti Covid. Tredici persone sono state multate dai carabinieri per essere state scoperte mentre cenavano in un ristorante del centro storico di Meda, in Brianza, il 4 febbraio scorso. Per non farsi scoprire i commensali, età media 55 anni, si erano nascosti in uno stanzino. Oltre alle sanzioni, per il titolare è scattata la chiusura temporanea del locale.

Resta infine ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Circolo di Varese l'uomo rientrato dal Malawi che è risultato positivo alla variante sudafricana del Coronavirus. Sono invece asintomatici due bergamaschi rientrati dal Sudamerica, risultati positivi alla variante brasiliana. (ANSA).