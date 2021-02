Vaccini: Lombardia, presto sottoposto a Moratti il piano drive in

(ANSA) - La Sanità militare ha in corso uno studio per la trasformazione degli attuali 'drive in' utilizzati per effettuare i tamponi in punti per la somministrazione vaccinale anti Covid. Lo studio dovrebbe essere completato e sottoposto alla vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti, presumibilmente entro la fine della prossima settimana. Lo fa sapere in una nota Regione Lombardia.

Sono 152 i drive through della Difesa già schierati per essere utilizzati per le somministrazioni in occasione della fase della vaccinazione di massa, qualora richiesto dalle Asl o dal ministero della Salute. Di questi, 27 sono in Lombardia, 20 nel Lazio e 16 in Campania, altrettanti nel Veneto e 15 in Emilia Romagna. La Difesa aveva messo a disposizione fino a 200 drive through. A Milano, la struttura più ampia, che esegue il numero maggiore di operazioni con otto linee al lavoro. (ANSA).