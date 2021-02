Uomo rinvenuto cadavere sulla Martesana a Milano

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - Il cadavere di un uomo di 56 anni, originario del Salvador, regolarmente registrato in Italia, è stato rinvenuto questa mattina in via Padova, sugli argini della Martesana da un passante, un pakistano di 37 anni, che lo ha tirato fuori dall'acqua dove era parzialmente immerso.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza, un'automedica e la polizia, che a un primo esame non ha riscontrato segni di violenza sul corpo. (ANSA).