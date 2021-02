Trenord, possibili disagi per sciopero l'8 e 9 febbraio

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - Lunedì 8 febbraio dalle 9 alle 13 e martedì 9 dalle 9 alle 17 sono stati indetti due scioperi che potranno avere ripercussioni sul servizio ferroviario regionale.

Lunedì - fa sapere Trenord - avrà luogo un'agitazione sindacale che potrà interessare il personale del gestore dell'infrastruttura Ferrovienord. Saranno possibili disagi sulla circolazione delle linee che si attestano a Milano Cadorna, delle suburbane S1, S2, S3, S4, S9, S13, S50, della Brescia-Iseo-Edolo e del Malpensa Express. Per il collegamento aeroportuale, circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa e tra Busto Arsizio FS e Stabio.

Martedì, invece, per uno sciopero nazionale indetto dal sindacato Or.S.A. i treni in circolazione sulle linee RFI potranno subire limitazioni e cancellazioni. Prima dell'inizio dell'agitazione, partiranno i treni che arrivano a destinazione finale entro le 10.

Il servizio sarà regolare sulle linee che circolano su rete ferroviaria Ferrovienord, cioè quelle che si attestano a Milano Cadorna, le suburbane S1, S2, S4, S9, S13, S50, la Brescia-Iseo-Edolo e il servizio da e per l'aeroporto di Malpensa (sia da/per Milano Cadorna che da/per Milano Centrale).

Considerata l'emergenza pandemica, nelle due giornate interessate dalle agitazioni Trenord suggerisce ai passeggeri di organizzare il proprio viaggio in modo responsabile, evitando gli assembramenti nelle stazioni alla ripresa della circolazione.

Ricorda inoltre che è in vigore il limite del 50% di posti occupabili definito dalle Autorità per cui è richiesto ai viaggiatori di occupare tutti i posti a sedere, evitando di sostare in piedi nei corridoi o negli spazi di discesa e salita dalle carrozze. (ANSA).