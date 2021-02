Nicola "futuro? Penso solo alla salvezza del Toro"

(ANSA) - TORINO, 05 FEB - "In questo momento non penso al contratto e al futuro, ma soltanto al presente e alla salvezza del Toro: è l'unica cosa che voglio raggiungere". Così il tecnico Davide Nicola, atteso domani dal terzo gettone sulla panchina del club granata.

"L'Atalanta è forte, da due anni partecipa alla Champions e ancora adesso sono in lotta per quelle posizioni - aggiunge ai microfoni di Torino Channel sull'avversaria di domani - e noi dovremo giocare da squadra. Servirà compattezza e ordine, questo potrà fare la differenza". (ANSA).