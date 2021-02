Ferragni visita in anteprima l'Ambrosiana a Milano

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - Chiara Ferragni ha visitato la Biblioteca e la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che riaprirà, dopo la chiusura per il lockdown, giovedì 11 e da allora sarà aperta solo il giovedì dalle 14 alle 18.

L'influencer ha postato su Instagram foto e video della visita privata alla scoperta dei manoscritti di Leonardo e dei tesori della Pinacoteca che ospita fra l'altro il cartone della Scuola di Atene di Raffaello, da poco restaurato, e la Canasta di frutta di Caravaggio. "La pinacoteca apre al pubblico il prossimo giovedì ed è una vera gemma: non perdetevela se non ci siete già stati". (ANSA).