Covid: in Lombardia aumentano positivi, 46 decessi

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - Con 39.003 tamponi effettuati: 39.003 (di cui 29.462 molecolari e 9.541 antigenici) sono 2.504 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività in crescita al 6.4% (ieri 5.2%). Sono in calo i ricoverati in terapia intensiva (-3, 359 in totale), mentre aumentano negli altri reparti (+10, 3.549). I decessi sono 46 per un totale complessivo di 27.345 morti in regione dall'inizio della pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 600 i casi nella città metropolitana di Milano, di cui 243 a Milano città, 488 a Brescia, 311 a Como, 301 a Varese, 140 a Monza e Brianza, 124 a Bergamo, 110 a Pavia, 111 a Mantova, 106 a Lecco, 77 a Sondrio, 44 a Cremona, 31 a Lodi. (ANSA).