COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - Campane, campanacci e sirene dei battipista hanno echeggiato all'unisono per un minuto anche nelle principali stazioni sciistiche lombarde per il grande flash mob del mondo della neve dal titolo 'Per chi suona la montagna'. Dall'Aprica a Ponte di Legno, da Madesimo al Passo del Tonale, da Chiesa Valmalenco ai Piani di Bobbio, molte le località hanno aderito all'iniziativa, alla quale ha partecipato anche Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, ed ex campionessa di sci, che ha celebrato il momento nella sua Selvino, in Val Seriana, nel giorno dell'anniversario della conquista della medaglia d'argento ai Mondiali di Sestriere del 1997. "Abbiamo voluto - ha spiegato l'assessore - far sentire la voce della montagna in tutta Italia, un segnale importante per dire che 'ci siamo'. Dopo tanti mesi difficili, siamo pronti a tornare a sciare e a mostrare a tutti le bellezze delle nostre vette". Intanto il governatore Attilio Fontana e l'assessore lombardo allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, hanno inviato una lettera formale al governo per chiedere che i ristoranti e le attività assimilabili possano svolgere la loro attività fino alle 22.

Sul piano sanitario con 39.003 tamponi effettuati: 39.003 sono 2.504 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività in crescita al 6.4% (ieri 5.2%). Sono in calo i ricoverati in terapia intensiva (-3, 359 in totale), mentre aumentano negli altri reparti (+10, 3.549). I decessi sono 46 per un totale complessivo di 27.345 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda la ricerca, l'anti-infiammatorio Anakinra, usato per il trattamento dell'artrite reumatoide, riduce la mortalità dei malati gravi di Covid-19 in modo significativo, se dato in fase precoce della malattia. Lo indica uno studio dell'ospedale San Raffaele di Milano, pubblicato sulla rivista Lancet Reumathology. La ricerca, è stata coordinata da Lorenzo Dagna e Giulio Cavalli. (ANSA).