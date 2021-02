Basket, Eurolega: Asvel Villeurbanne-Milano 78-69

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - L'Ax Milano spreca un'occasione a Lione per agganciare il Cska e salire al secondo posto dell'Eurolega di basket. La squadra di Ettore Messina viene sconfitta dall'Asvel (78-69) dopo guidato il punteggio per 35': ma gli ultimi 5' le sono fatali, travolta da un parziale di 14-2 con le penetrazioni del due volte campione Nba, Norris Cole (12), dalla precisione di Lighty (16) e dalle tre triple da distanza siderali di Howard, senza riuscire a ritrovare fluidità in attacco, dove il solo Shields (18) e LeDay (14) segnano con regolarità.

Per l'Asvel è il quinto successo consecutivo in Eurolega, per Milano si interrompe - dopo sei vittorie - l'imbattibilità europea del 2021, cinque giorni dopo la sconfitta in campionato contro Trieste. Presto per parlare di crisi ma un piccolo campanello d'allarme. Milano, apparsa piuttosto scarica di energie senza Micov (distorsione alla caviglia) e Rodriguez (lasciato a Milano per problemi personali), ora potrà riposarsi qualche giorno prima di buttarsi anima e corpo nelle Final Eight di Coppa Italia che si disputeranno in casa, al Forum d'Assago, da giovedì 11. (ANSA).