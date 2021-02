Auto contro camion, grave 26enne

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - Un ragazzo di 26 anni è in coma dopo un incidente stradale che si è verificato questa mattina intorno alle 6.40 a Crema, sull'ex SS 415. L'auto su cui viaggiava il giovane si è scontrata con un mezzo pesante.

Il 26enne è stato portato dai soccorritori in codice rosso all'ospedale di Crema, mentre non sono gravi un uomo di 47 anni che viaggiava con lui e il 52enne che era alla guida del camion.

Insieme a tre ambulanze e a un'automedica, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. (ANSA).