Vigile ucciso: Nikolic su condanna furto, è stata scivolata

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "E' stata una scivolata, un brutto momento io non sono uno che beve, non sono un ragazzo che fuma marjuana o si droga": lo ha affermato, dopo aver patteggiato una pena di 3 anni e 2 mesi per due furti in abitazioni, Remi Nikolic, il 26enne che ha già scontato una condanna per aver travolto e ucciso, il 12 gennaio 2012 a Milano, quando era minorenne a bordo di un suv l'agente di Polizia locale Niccolò Savarino.

Il giovane, ai domiciliari, è stato raggiunto al cellulare, ieri in Tribunale, dalla redazione della trasmissione Iceberg, condotta da Marco Oliva, in onda stasera su Telelombardia.

"Hai chiesto scusa alla famiglia Savarino?", gli è stato chiesto. "Si, ho chiesto scusa con tanto di lettera - ha risposto -. La lettera è stata letta pubblicamente però questo è un altro processo, è andato bene. I giudici mi hanno dato un'altra possibilità perché ho dimostrato che non sono la persona che mi hanno descritto, l'ho dimostrato con i fatti e mi dispiace per quello che è successo adesso perché ho dato modo di nuovo alle persone di parlare di me. ho due figli e una moglie che mi hanno aspettato e mi fa tanto tanto male lasciarli da soli, oltre il male che ho fatto a loro l'ho fatto ad altre persone".

"Adesso io sto cercando di lavorare, ho sempre cercato di lavorare, ho fatto tanti progetti per fare lavoro - ha aggiunto rispondendo alle domande -. Ho provato anche porta a porta, però purtroppo, il mio nome mi precede. Perché quando dico il mio nome e il mio cognome c'è una negazione all'istante. Prima mi dicono di sì, Remi, ti prendiamo sei un ragazzo che vale lo hai dimostrato, però dopo, una volta letto il mio nome e il mio cognome, si sono fatti questa immagine di me e non si può lavorare e questo è un grandissimo peso". (ANSA).