Tutti venduti i gioielli di Franca Valeri messi all'asta

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Sono tutti stati venduti i gioielli di Franca Valeri, che erano inseriti nell'asta 'Jewels & Watches Online: La Dolce Vita', e tutti a un prezzo superiore alla stima.

In particolare un anello Trombino di Bulgari con diamanti e zaffiro cabochon è stato aggiudicato a 21.250 euro, ben al di sopra della stima di 6-8mila euro. A mille euro è stata invece venduto un pendente con micromosaico raffigurante un Cavalier King, la stessa razza del cane dell'attrice, il doppio della stima, e un anello con rubino e diamanti sempre di Bulgari, stimato fra i mille e i 1.500 euro ha raggiunto gli 8.125.

"La vendita della collezione di gioielli di Franca Valeri - ha spiegato Leo Criaco, lo specialista incaricato della vendita online - ha creato così tanta pubblicità che si è tradotta in rilanci nelle ultime due settimane". Con il risultato che i lotti hanno raggiunto "quasi il triplo del loro valore minimo stimato prima della vendita". "Siamo veramente orgogliosi - ha aggiunto - di essere stati parte di questa dimostrazione di affetto verso uno degli artisti più amati d'Italia, un modo perfetto per lanciare le vendite Dolce vita online a Milano, la città che ha dato i natali a Franca Valeri".

All'asta di cui hanno fatto parte anche (ma non solo) i gioielli di Franca Valeri si sono registrate 500 persone da 30 Paesi con un incasso totale di 1,3 milioni di euro. (ANSA).