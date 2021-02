Truffa coppia di amici anziani vicini di casa, preso

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Un uomo di 54 anni è stato arrestato dalla polizia per aver truffato una coppia di anziani vicini di casa, a Milano, a cui ha sottratto 30mila euro.

L'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco e diretta dal sostituto procuratore Cristian Barilli, è stata eseguita da agenti della polizia di Stato e polizia Locale in servizio al pool antitruffe. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip Carlo Ottone De Marchi. Secondo quanto emerso, l'uomo ha costruito la truffa a partire dal luglio 2019 approfittando di una lunga amicizia con le vittime, suoi vicini di casa. L'inganno è consistito nel far credere agli anziani di dover effettuare versamenti all'amministrazione giudiziaria per ottenere il dissequestro del proprio patrimonio ed evitare di finire in carcere. In questo modo è riuscito a portargli via 30mila euro, ovvero i risparmi di una vita. Gli investigatori non escludono che l'uomo possa aver commesso altre truffe dello stesso tenore e proprio per questo hanno deciso di divulgare la sua foto con la speranza che altre vittime si facciano avanti. In tal caso possono contattare il pool Antitruffe della procura di Milano al numero 02/‪54332703‬.

