Sequestrati tre immobili lusso a Milano

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Tre immobili per valore complessivo di circa 12 milioni, due dei quali in Corso Matteotti, e un credito bancario di 3 milioni, sono stati sequestratati stamani dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine per bancarotta coordinata dal pm Donata Costa. Al centro della vicenda c'è una immobiliare, la Santa Marinella sas, dichiarata fallita, unitamente alla sua socia accomandataria - Elisa Nicoletta Altieri, ora indagata- nel gennaio 2019 e che, a partire dal 2010, aveva accumulato, complessivamente, un ingente passivo fallimentare, anche nei confronti dell'Erario.

Secondo gli accertamenti gli immobili di pregio, uno dei quali stava per essere venduto all'asta, e che si trovano nel 'quadrilatero della moda' sono risultati formalmente intestati a una società lussemburghese riconducibile alla Altieri in modo tale, è l'ipotesi, da essere sottratti al patrimonio dell'immobiliare fallita e personale della sua socia in danno dei creditori. (ANSA).