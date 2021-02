Moda: Versace sfila fuori da settimana della donna di Milano

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - A poche ore dalla presentazione del calendario della Milano Fashion Week Women's Collection, in programma dal 23 febbraio al primo marzo, Versace annuncia in una nota che svelerà la collezione Autunno-Inverno 2021 per la prima volta esclusivamente in formato digitale con un video che - recita la nota della maison - "proietterà gli spettatori nella fase successiva dell'evoluzione di Versace" e che sarà trasmesso il 5 marzo, fuori, quindi, dal calendario ufficiale.

Il video, spiega ancora la nota, "sarà filmato a porte chiuse per garantire la sicurezza e il benessere della nostra community".

"Fare un evento digitale ha i suoi vantaggi. Uno di questi - dice Donatella Versace - è la possibilità di connettersi con il pubblico quando pensi sia il momento più giusto. La decisione di presentare la collezione Autunno/Inverno 2021 alcuni giorni dopo la Fashion Week di Milano, non influisce sul fatto che Versace rimane un membro orgoglioso di Camera della Moda e che il brand sarà sempre uno dei principali esponenti e un grande sostenitore del sistema moda italiano".

"La moda è arte, e proprio per questo, alcune volte - conclude la creativa - deve potersi esprimersi al di fuori di percorsi predefiniti per fiorire al meglio". (ANSA).