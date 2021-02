Moda: 200 poster 'io sono le donne' contro violenza

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Duecento poster per le strade di Milano, 8 volti maschili, un solo slogan che recita: "Io sono le donne". Per San Valentino, il marchio di lingerie Chitè Milano - co-fondato nel 2018 da Chiara Marconi e Federica Tiranti, rispettivamente CEO e Direttore Creativo - lancia una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Per celebrare l'uguaglianza tra uomo e donna, il brand made in Italy presenta anche il primo boxer genderless pensato sia per lui sia per lei. (ANSA).