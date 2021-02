Milano: bando per spazi Niguarda per migliorare quartiere

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Scade il 15 febbraio l'avviso pubblico per l'assegnazione di uno spazio commerciale nel quartiere Niguarda, aperto da Abitare Società Cooperativa, la più grande cooperative abitativa di Milano. Il bando è destinato a realtà imprenditoriali capaci di sviluppare attività di innovazione sociale con l'obiettivo di migliorare il benessere collettivo di Niguarda e anche dei quartieri limitrofi di Affori e Dergano.

Lo spazio, composto da una parte interna di 218 mq, una parte esterna di 107 mq e cantina di 106 mq, si trova in via Terruggia nell'ambito di un complesso abitativo di oltre 18.000 metri quadri. Il terreno fu acquistato nel 1955 e nel 1958 venne aperto uno spaccio di generi alimentari della cooperativa. Il progetto abitativo prevedeva innovazioni importanti per l'epoca come un salone sociale, uno spazio dedicato ai bambini e il Circolo Familiare Lavoratori, il cui primo presidente fu un lattoniere.

Dopo anni di sofferenza per i negozi di vicinato, Abitare Società Cooperativa spiega di aver deciso di mettere a bando una decina di spazi commerciali sfitti da molto tempo con l'obiettivo di rafforzare il tessuto sociale dei quartieri attraverso la nascita di nuove realtà che sappiano coniugare socialità e commercio, integrazione e politiche del lavoro.

Nei prossimi mesi saranno messi a bando altri spazi nei quartieri di Niguarda, Dergano e Affori. (ANSA).