Juve: Danilo avverte "anche la Roma per lo scudetto"

(ANSA) - TORINO, 04 FEB - "La Roma è tra le squadre più forti in Italia, ha un buon allenatore e giocatori di qualità: possono vincere lo scudetto": Danilo presenta così la prossima avversaria della Juventus.

"Dalla sconfitta contro l'Inter siamo cambiati sotto l'aspetto mentale e per ciò che facciamo in campo - ha aggiunto il brasiliano ai microfoni di Sky sul cambio di marcia dei bianconeri - E' stata una sconfitta dura, ma abbiamo imparato tanto".

Il difensore si occupa anche di beneficenza: "Cerchiamo di aiutare i bambini brasiliani per farli studiare e non lasciarli in giro per la strada - ha confidato - e quando fai qualcosa di buono ti senti contento". (ANSA).