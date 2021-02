Giro, Bellino: "Nel 2021 non potevamo che scegliere Torino"

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Nel 160/o anniversario dell'Unità d'Italia non potevamo che scegliere il Piemonte e Torino, prima capitale italiana, per la grande partenza del Giro numero 104.

Si inizia con tre tappe che mostreranno il Piemonte nella totalità, anche luoghi che non sono usuali nel racconto del ciclismo, perché il Giro d'Italia non è sono un evento sportivo, ma veicolo di promozione turistica e del territorio". Così Paolo Bellino, ad e dg di Rcs Sport, che organizza la corsa rosa di ciclismo.

"Con la Regione Piemonte e con la città di Torino - aggiunge - c'è un rapporto di collaborazione ormai consolidato, non solo con la corsa rosa, ma anche con altre manifestazioni di Rcs Sport". (ANSA).