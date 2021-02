Fiorentina: allarme Ribèry, in dubbio con l'Inter

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Frank Ribéry è in dubbio per la gara di domani sera al Franchi contro l'Inter: l'attaccante francese durante l'allenamento odierno ha accusato un "piccolo problema fisico" come lo ha definito Cesare Prandelli, sufficiente però a fa scattare l'allarme in casa viola. "Valuteremo Franck nelle prossime ore, mi auguro di capirne di più - ha sospirato il tecnico della Fiorentina già alle prese con le squalifiche di Milenkovic e Castrovilli - I piccoli problemi possono essere risolvibili come no, dobbiamo aspettare questa sera o domani mattina". (ANSA).