Ferrovie:rallentamenti su Milano-Chiasso

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Dalle ore 8.30 sulla linea Milano-Chiasso il traffico ferroviario è rallentato nella stazione di di Carimate (Como) per un incendio adiacente la sede ferroviaria, le cui cause sono in corso di accertamento, che ha danneggiato i cavi per la gestione del traffico ferroviario. Lo ha comunicato Rfi.

L'incendio, intono alle 6, ha causato un'interruzione della linea e l'intervento dei gestori con autobus sostitutivi.

Sulla tratta si registrano rallentamenti fino a 20 minuti.

(ANSA).