Design: cittadini riciclano plastica per nuovi arredi urbani

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Dalla plastica riciclata possono nascere panchine, dehors, elementi di arredo urbano che rendano più belli i quartieri grazie al progetto di economia circolare a base locale "Da Cosa Nasce Cosa".

Il progetto è promosso e finanziato dalla Fondazione di Comunità Milano onlus - Città, Sud Ovest, Sud Est, Martesana ed è realizzato dall'Associazione Repubblica del Design insieme ad associazioni di zona, lo studio di progettazione Ghigos e il gruppo di ricerca DHoC del Dipartimento di Design - Politecnico di Milano.

La svolta ecologica dei quartieri milanesi di Lancetti, Isola, Dergano e Bovisa, spiegano i promotori dell'iniziativa, verrà guidata dall'impegno della cittadinanza, che sarà chiamata a collaborare portando gli imballaggi di plastica in contenitori speciali capaci di ridurne il volume attraverso un sistema brevettato dalla start-up Frieco. Con la materia ricavata, le varie realtà creative della zona progetteranno dei manufatti ad uso pubblico che verranno realizzati da un laboratorio locale.

Gli oggetti verranno posizionati sul territorio e saranno completati da interventi di design pittorico e opere d'arte in realtà aumentata, andando a creare una sorta di museo a cielo aperto.

La prima fonte di materia riciclata verrà dal "Monumento del Design" ideato da Ghigos con gli studenti di Design del Politecnico di Milano nel 2019 e già realizzato con materiale di recupero.

"Da cosa nasce cosa", spiegano ancora i promotori del progetto, che viene presentato oggi online, lavorerà per diventare un modello replicabile in Italia e all'estero. (ANSA).