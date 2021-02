Da Brescia al mondo, i sogni di Papetti e Taini su DAZN

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "Sognare sempre in grande mantenendo i valori bresciani". Sono questi i sogni e gli obiettivi di Andrea Papetti, difensore del Brescia, e di Alessandro Taini, fondatore di Test 1, start up che ha brevettato una spugna per ripulire i mari). I due giovani sono protagonisti del quarto episodio della serie Growing Together, progetto di DAZN nato in collaborazione con BKT e supportato da Havas Media che racconta le città del campionato cadetto tra calcio e innovazione sul territorio.

Al centro della quarta puntata c'è Brescia, tra le mura del Castello e i sogni dei due protagonisti: il 18enne difensore centrale, nato a Cernusco sul Naviglio ma da cinque anni nelle rondinelle, e il 29enne co-founder di Test1. Entrambi come idolo indicano Sergio Ramos, entrambi soprattutto guardano al futuro.

"Sono ancora acerbo ma ho un po' più di esperienza rispetto ai ragazzi della mia età. Ero e sono come una spugna, a 18 anni devi prendere tutto", racconta Papetti. Una spugna che è anche al centro delle idee di Taini: "Abbiamo brevettato una semplice spugna, studiata non per assorbire l'acqua ma oli e idrocarburi, riutilizzabile fino a 200 volte - dice l'imprenditore 29enne -.

L'idea è nata negli anni '70 dal nostro chimico, che lavorava a Montedison e aveva studiato questa soluzione per Venezia".

"Paragono sempre lo startupper all'ambiente del calcio - prosegue Taini -. Il calciatore si trova già a diciassette/diciotto anni nel mondo nel lavoro e lo stesso vale per lo startupper. Quando fonda la sua startup, lui e i suoi soci sono costretti a fare un percorso di maturazione molto più rapido".

Al centro, però, resta sempre Brescia. "La leonessa? Per me è il simbolo della grinta che ci mettono i bresciani", spiega Papetti. "Noi vogliamo crescere a Brescia e poi espanderci nel mondo. Stiamo partendo con i porti italiani e da lì speriamo di andare sempre più a livello internazionale", racconta invece Alessandro. Gli obiettivi, così, diventano per Papetti quello di tornare in Serie A (dopo l'esordio a 17 anni nella scorsa stagione), mentre per Taini quello di poter ripulire il mare. In sostanza, "sognare sempre in grande mantenendo i valori bresciani". (ANSA).