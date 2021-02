Covid: post malattia, nasce programma medical spa

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Al via il primo programma certificato per la prevenzione e il recupero post Covid19 al Longevity Medical Center di Villa Eden Leading Park Retreat di Merano, già il primo a essere dichiarato Covid Safe Hotel. Parte dal prossimo 12 febbraio con un nuovo piano settimanale dedicato alla prevenzione e al recupero degli effetti negativi per chi è stato affetto da Covid-19. Il programma Covid Immunoplus è il primo in Italia studiato per il recupero di patologie debilitanti, che stimoli il sistema immunitario e antiinfiammatorio, migliorando il microcircolo e apportando multivitaminici complessi in vena.

"Seguire tutte le indicazioni di prevenzione e usare i dispositivi per prevenire la diffusione del Covid-19 talvolta non basta - spiega il dott. De Nobili, responsabile sanitario del Longevity Medical Center -. La medicina integrata può essere d'aiuto per attuare una forte prevenzione e per il recupero della stanchezza e degli effetti negativi dovuti dal virus. Il programma è solo di una settimana, quindi dopo la terapia tradizionale medicale il paziente essere guidato per un periodo anche a casa, soprattutto al fine di recuperare davvero.

Le nostre non sono soluzioni alternative all'uso della mascherina o al vaccino ma complementari". (ANSA).