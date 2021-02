Covid: in terapia intensiva paziente con variante sudafricana

(ANSA) - VARESE, 04 FEB - Sbarcato dal Malawi a Malpensa con sintomi riconducibili al Covid, il paziente risultato positivo alla variante sudafricana del Covid-19 resta ricoverato in terapia intensiva a Varese. Lo ha reso noto Ats Insubria (Varese), durante la consueta conferenza stampa settimanale.

L'uomo, 60 anni, non si era registrato sul portale di Ats Insubria dedicato ai viaggiatori esteri e una volta rientrato a casa si è autonomamente messo in isolamento. Dopo aver avvertito un peggioramento delle sue condizioni, ha chiamato il 112 chiedendo l'intervento di un'ambulanza.

Una volta in ospedale i medici del laboratorio del Circolo diretto dal professore Fabrizio Maggi, hanno effettuato gli esami di rito, alla ricerca di una possibile variante del virus, che hanno riscontrato. (ANSA).