Brera riapre martedì,gratis ma con prenotazione obbligatoria

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "Bentornati": inizia così James Bradburne, direttore di Brera, ad annunciare in un video che la Pinacoteca riaprirà da martedì 9 febbraio, con biglietto gratuito ma prenotazione online obbligatoria.

L'ingresso è contingentato ad un massimo di 30 persone per scaglione di orario, con un numero limite di presenze anche nelle singole sale e un percorso di visita a senso unico.

"Parafrasando 'La peste' di Albert Camus - è scritto nel comunicato che annuncia la riapertura -: «Cosa intendi per ritorno a una vita normale?». «Gente che va al museo»". (ANSA).