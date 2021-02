Banche: accordo Popolare Sondrio con InPoste.it

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Banca Popolare di Sondrio ha definito un accordo di collaborazione con InPoste.it per l'invio di specifiche comunicazioni alla clientela, attraverso l'innovativo sistema di raccomandata elettronica digitale, denominato tNotice.

Un accordo che, scrive la Banca in una nota, garantisce "la celerità, la sicurezza, la certezza del recapito e la dematerializzazione del cartaceo. Un servizio green, anche per il risparmio di 'emissioni' rispetto alla consegna materiale e/o al ritiro di persona, che al contempo conferisce efficienza ed efficacia all'interazione della banca con la propria clientela".

I clienti della banca, in modo semplice e immediato, avranno la possibilità di ottenere l'invio di specifiche informative con tNotice, viene precisato, purché dispongano di un indirizzo e-mail e un numero di telefono mobile preventivamente comunicati alla banca e debitamente validati.

"Gli interessati potranno quindi in modalità sicura - si conclude nella nota -, accedere alla corrispondenza dal proprio pc, tablet o smartphone, senza vincoli di orario, da qualsiasi luogo e senza costi aggiuntivi". (ANSA).