ANSA-IL-PUNTO/COVID:in Lombardia stabili ricoveri, 40 morti

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Con 33.047 tamponi effettuati è di 1.746 il numero di nuovi casi positivi registrati in Lombardia.

Resta sostanzialmente inalterato il numero dei ricoveri: 362 in terapia intensiva (tre più di ieri) e 3.539 negli altri reparti (15 in meno). E' di 40 il numero dei decessi che porta il totale da inizio pandemia a 27.299.

Resta ricoverato in terapia intensiva a Varese l'uomo sbarcato dal Malawi a Malpensa con sintomi riconducibili al Covid e che è risultato positivo alla variante sudafricana del Covid-19.

L'uomo, 60 anni, non si era registrato sul portale di Ats Insubria dedicato ai viaggiatori esteri e una volta rientrato a casa si è autonomamente messo in isolamento. Dopo aver avvertito un peggioramento delle sue condizioni, ha chiamato il 112 chiedendo l'intervento di un'ambulanza.

A Bergamo, territorio simbolo della prima ondata della pandemia, nasce 'Anagenesis', Centro di Ricerca e Monitoraggio Preparazione Pandemica, un "think tank", "creato dall'ex-responsabile comunicazione del comitato Noi Denunceremo, Robert Lingard" e di cui sarà coordinatore il generale Pier Paolo Lunelli. Lo scopo "sarà quello di mettere a disposizione delle autorità istituzionali deputate alla legislazione ed alla pianificazione pandemica ricerche di alto valore scientifico".

Intanto sembra avvicinarsi l'apertura degli impianti sciistici. Il via libera, da parte del Comitato Tecnico Scientifico, alla riapertura nelle zone gialle a partire dal 15 febbraio, "è un primo importante riconoscimento per il mondo della montagna" secondo l'assessore lombardo al Turismo, Lara Magoni, che ha parlato di "boccata d'ossigeno per un settore che sta soffrendo una crisi senza precedenti". (ANSA).