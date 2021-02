70mila euro in valigia, sequestrata metà

(ANSA) - VARESE, 04 FEB - Settantamila euro in contanti nascosti in pacchi di pasta: è quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Malpensa (Varese) e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nei bagagli di una passeggera in partenza per Istanbul, con destinazione finale Lagos (Nigeria). Durante i normali controlli di rito, la donna ha dichiarato di avere con sé meno di diecimila euro, cifra consentita per legge, ma il suo atteggiamento ha insospettito le Fiamme gialle, tanto da far scattare i controlli.

Come da normativa è scattato il sequestro del 50% della somma.

