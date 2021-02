Trasporti: Atm, sciopero di 4 ore lunedì 8/2

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - I lavoratori dell'Atm aderiscono allo sciopero nazionale dei trasporti indetto per lunedì 8 febbraio, dalle 9.30 alle 13.30.

"Per lunedì 8 febbraio, con distinte proclamazioni, - si legge in una nota di Atm - le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Fast Confsal, hanno proclamato, a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto, uno sciopero nazionale di 4 ore, cui ha aderito anche la segreteria territoriale di Milano del sindacato Orsa Trasporti, che interesserà anche i lavoratori delll'Atm di Milano". (ANSA).