Scuola: genitori chiedono in presenza anche in zona rossa

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - "Il diritto alla scuola non ha colore" per i genitori dei Consigli di Istituto di varie medie dell'hinterland milanese, che hanno lasciato davanti ad alcuni istituti uno zaino con 3 nastri (giallo, arancione e rosso) per richiedere la scuola in presenza anche qualora la Lombardia tornasse in zona rossa.

I genitori hanno anche scritto al Presidente della Repubblica, al ministro dell'istruzione e al Presidente della Regione per chiedere la didattica in presenza in qualsiasi fascia di colore anche per i ragazzi delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado. "La scuola in presenza di ogni ordine e grado - scrivono i genitori - è un diritto, nonché bene primario e servizio essenziale e, come tale, deve proseguire a prescindere dal colore della singola regione di appartenenza".

