Covid: intensificati controlli in week end a Milano

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Saranno intensificati e ben visibili i controlli, da tempo in atto, per il rispetto delle normative anticovid nel prossimo fine settimana, il primo in zona gialla a Milano.

Sono le indicazioni emerse del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza presieduto stamani dal prefetto Renato Saccone e a cui hanno partecipato i vertici delle Forze dell'ordine del capoluogo lombardo.

I controlli riguarderanno in particolare i luoghi della Movida: i Navigli, corso Como, corso Garibaldi e altri per verificare il rispetto dell'orario di chiusura dei locali, la presenza dei clienti in rapporto alla capienza, l'uso corretto di mascherine di mascherine e serviranno per evitare assembramenti. (ANSA).