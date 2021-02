COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Con 38.651 tamponi effettuati sono 1.738 i nuovi casi positivi in Lombardia con il rapporto in lieve crescita al 4,4% (ieri 4%). Calano i ricoverati in terapia intensiva (-2), mentre aumentano negli altri reparti (+10). I decessi sono 46.

Un focolaio è stato registrato nel Bresciano: il 10% della popolazione di Corzano, paese di 1.400, è risultato positivo al Covid. "Abbiamo 140 positivi e il 60% è rappresentato da studenti della scuola elementare e della materna che a loro volta hanno contagiato i familiari", ha spiegato il sindaco Giovanni Benzoni, pure lui positivo. Stando alle analisi di Ats Brescia la popolazione risulta contagiata dalla variante inglese del Covid.

Continuano le proteste delle categorie più penalizzate dalla crisi. Una trentina di ristoratori partiti dalla Brianza ha manifestato oggi davanti alla sede della Regione Lombardia, a Milano. Il gruppo, che esponeva un volantino firmato 'paninari ambulanti' e ristoratori, ha portato con sé una bara e manifesti funebri con il nome delle attività "morte a causa delle restrizioni imposte per le misure anti Covid".

Per evitare una nuova impennata dei contagi, saranno intensificati i controlli a Milano nel prossimo fine settimana, il primo in zona gialla. Lo ha stabilito il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza presieduto stamani dal prefetto Renato Saccone. I controlli riguarderanno in particolare i luoghi della Movida per verificare il rispetto dell'orario di chiusura dei locali, la presenza dei clienti in rapporto alla capienza, l'uso corretto di mascherine. Un allarme viene lanciato dal prefetto di Brescia, Attilio Visconti. "Se si continua con gli atteggiamenti irresponsabili di questi giorni rischiamo di tornare in zona rossa molto presto" ha detto il prefetto. "Le riaperture sono sacrosante, ma devono essere interpretate con senso civico". (ANSA).