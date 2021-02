A Fondazione Ieo-Ccm 80000 euro da iniziativa Coop Lombardia

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Coop Lombardia ancora una volta è stato a fianco della Ricerca con un'attività solidale realizzata attraverso i suoi negozi. Infatti per tutto il mese dello scorso dicembre, all'interno dei 92 punti vendita Coop, iperCoop e inCoop di Coop Lombardia, si è attivata l'iniziativa della frutta secca a sostegno della Ricerca: parte di tutta la vendita, pari a oltre 80.000 euro, è stata destinata a Fondazione IEO-CCM, che supporta progetti di ricerca dell'Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino.

"Siamo davvero orgogliosi di aver avviato questa partnership con IEO e con il suo programma SmartFood perché ci permette di proporre ai consumatori un servizio ulteriore nell'ambito del benessere e della sana alimentazione - dice Alfredo De Bellis, Vicepresidente Coop Lombardia -. Il gradimento da parte dei nostri soci e clienti nei confronti di questa collaborazione è stato ulteriormente riconfermato dal risultato della campagna charity RicerchiAmo", con un successo che è andato ben oltre le aspettative".

"L'emergenza coronavirus ha richiesto ai nostri Istituti sforzi straordinari - spiega Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente di Fondazione IEO-CCM - : lo IEO, Istituto Europeo di Oncologia e il Centro Cardiologico Monzino, hanno fatto fronte comune perché nessun paziente rimanesse indietro, ed è stato grazie anche a una serie di iniziative, come questa con Coop, che siamo riusciti a tenere alta l'attenzione affinché i due Istituti proseguissero la lotta contro le malattie oncologiche e cardiologiche, che continuano a colpire un numero importante di persone anche in questo periodo". (ANSA).